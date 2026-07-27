وزير الكهرباء يتعهد أمام البرلمان بإعادة 9 آلاف ميغاواط خلال 15 يوماً

شفق نيوز- بغداد

كشف النائب عن كتلة بدر النيابية جعفر الزاملي، أن وزير الكهرباء علي وهيب، تعهد أمام مجلس النواب خلال استضافته اليوم الاثنين؛ بإعادة تسعة آلاف ميغاواط للإنتاج خلال 15 يوما، عبر الاتفاق مع الجانب الإيراني على زيادة ضخ الغاز للمحطات الكهربائية.

وأوضح الزاملي، لوكالة شفق نيوز أن "الزيارة الرسمية المرتقبة إلى تركيا ستناقش استيراد الكهرباء من الجانب التركي، وكذلك سنعمل على إعادة ضخ الغاز من إقليم كوردستان إلى المحطات الكهربائية.

ولفت الزاملي إلى أن "وزارة الكهرباء ستعيد 9 آلاف ميغاواط التي فقدتها المنظومة الوطنية، خلال الفترة المحددة".

واستضاف مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، خلال جلسته السابعة من الدورة الانتخابية السادسة، السنـة التشريعية الأولى/ الفصل التشريعي الثاني، وزير الكهرباء علي سعدي وهيب.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي البرلمان، فقد طرح مجلس النواب موضوع عام للمناقشة بخصوص (تردي واقع المنظومة الكهربائية) بحضور وزير الكهرباء والكادر المتقدم في الوزارة.

يشار إلى أن الوزير علي سعدي وهيب، كان قد أكد خلال استضافته في البرلمان يوم السبت الماضي، أن استكمال مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار، إلى جانب معالجة الضائعات في الشبكة الكهربائية، سيسهمان في رفع معدلات إنتاج الطاقة وتحسين ساعات التجهيز خلال المرحلة المقبلة.

وتعزو وزارة الكهرباء تراجع ساعات تجهيز الطاقة إلى عوامل عدة، بينها انخفاض إمدادات الغاز والتجاوزات على الشبكة الكهربائية، في وقت تشهد فيه معظم المحافظات انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي، بلغت في بعض المناطق حد الانقطاع التام.