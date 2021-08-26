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ومن الحب ما قتل.. وفاة شاب متأثرا بمحاولة انتحار سابقة في ذي قار

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-26T18:31:55+0000
ومن الحب ما قتل.. وفاة شاب متأثرا بمحاولة انتحار سابقة في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء يوم الخميس، بأن شابا توفي متأثرا بحروق إثر محاولة انتحار سابقة وقعت في مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "الشاب في العشرينات من عمره توفي متأثرا بحروق جراء محاولته الانتحار قبل أربعة أيام، بإشعال النار بنفسه مستخدماً مادة البنزين، إلا أن ذويه سارعوا بنقله إلى المستشفى التركي، حيث شخصت حالته وبلغت نسبة حروقه حينها 85%".

وأشار إلى ان "الشاب" فارق الحياة اليوم في المستشفى"، مبينا ان "سبب إقدام الشاب على الانتحار هو خلافات حادة مع ذويه على خطبة احدى الفتيات، التي يرفض أهله معاودة  خطبتها له بعد رفض أهل الفتاة تزويجها له".

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