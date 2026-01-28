أول وحدة إدارية في العراق تحظر بيع الأراضي الزراعية الحكومية.. وثيقة

شفق نيوز – الأنبار

أصدرت مديرية ناحية الصقلاوية في محافظة الأنبار، يوم الأربعاء، قراراً إدارياً يقضي بمنع المتاجرة بالأراضي الزراعية المملوكة للدولة، في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى الوحدات الإدارية في العراق.

وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن المديرية وردت لوكالة شفق نيوز، "فقد جرى تبليغ أصحاب مكاتب العقار بعدم بيع أو شراء الأراضي الزراعية العائدة للدولة، سواء كانت بعقود رقم (117) أو (35)"، مؤكدة أن "هذه الممارسات تعد تجاوزاً على الأملاك العامة".

وشددت الوثيقة على أن "أي مخالفة لهذا القرار ستعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية".

ويأتي القرار، وفق مسؤولين، في إطار جهود محلية للحد من التجاوزات على أراضي الدولة وتنظيم ملف الملكيات الزراعية.