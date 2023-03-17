"أول ناشرة عراقية".. براء البياتي "مهندسة كُتبية" تروي قصة نجاح امرأة حصدت جوائز متعددة

شفق نيوز / لا يمكن الا ان توصف بالنجاح، "براء البياتي" صاحبة مكتبة ودار نشر معروفة في وسط شارع الثقافة والمثقفين ببغداد (المتنبي)، الشابة التي رمت بشهادة الهندسة ولجأت الى فهارس الكتب لتضع نفسها رقماً صعباً مقارنة بزملائها الرجال، تحصد جوائز متعددة عن أعمالها الأدبية ووجودها كأمراة في هذه الأجواء التي لا تلائم غيرها .

أول صاحبة دار نشر

وتقول الكتبية براء البياتي وهي تقلب صفحات عدد من الكتب في مكتبتها المعروفة وسط شارع المتنبي في العاصمة بغداد إنها" أول امراة تكون صاحبة دار نشر في العراق وتحديداً في شارع المتنبي، واسمتها دار (براء)، وهي عبارة عن مكتبة لبيع الكتب بالإضافة الى دار النشر".

وتضيف الكتبية صاحبة الشهادة الجامعية في الهندسة لوكالة شفق نيوز؛ إن "تخرجي من كلية الهندسة لم يمنعني من الولوج وبشغف الى عالم الكتب والقراء"، وتلفت بأن "والدها كان بالدرجة الأولى، وبقية أفراد الأسرة، داعمين لها في افتتاح هذا المشروع".

وترمي الكتبية المهندسة بعينيها نحو شارع المتنبي وتقول " كانت انطلاقتي من هذا الشارع في عالم الكتب".

أعمال أدبية ومشاركات مرموقة

ولا يمكن تصنيف براء على انها مجرد كتبية في شارع الثقافة المعروف ببغداد (المتنبي)، فهي أيضا كاتبة ولديها نتاجات ومشاركات محلية وعربية وعالمية.

وبهذا الشأن توضح براء البياتي: "كامرأة استطعت أن أنافس دور النشر المتواجدة في شارع المتنبي والتي تعود لرجال وأكسر حاجز الخوف من العمل بهذا المجال أو اقتصاره عليهم فقط، وشاركت بعدة معارض للكتاب في العراق والدول العربية".

وتضيف أنها "حصلت على جوائز محلية وعربية عدة في مجال عملها، كما حصلت على جائزة (ماكس هيرمان) الألمانية تكريما لها كأول امرأة في تاريخ العراق تفتح دار نشر"، ولهذه الجائرة قيمتها المركبة لدى براء لأنها "تهدى إليها ليس فقط كأول عراقية لديها دار نشر وانما كأول امرأة عربية تنال هذه الجائزة".