أول موجة صيفية تجتاح العراق ودرجات الحرارة تتراوح بين 50 مئوية فما فوق

شفق نيوز/ توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، تعرض العراق لأول موجة صيفية تتراوح معها درجات الحرارة بين 50 مئوية فما فوق في بعض المناطق اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن هذه الموجة ستستمر لأيام.

وقال عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: اليوم الأربعاء انخفاض متوقع بدرجات الحرارة في مدن وسط وشمال وغرب البلاد والفرات الاوسط واستمرارها على حالها في مدن الجنوب.

وأضاف أنه اعتبارا من يوم غد الخميس ستبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي لتصل بداية الاسبوع الى 50 درجة مئوية وأكثر قليلا في مدن الجنوب، واقل من 50 مئوية في باقي المدن.

وتابع عطية بالقول: في اول موجة حارة صيفية متوقع ان تستمر عدة ايام.