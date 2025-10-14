أول مطار عراقي يعتمد تقنية عالمية لفحص الأجسام إلكترونياً

شفق نيوز- البصرة

أعلنت وزارة النقل - إدارة دائرة المطارات العراقية، يوم الثلاثاء، تسلّم مطار البصرة الدولي أقصى جنوب البلاد، أول دفعة من الأجهزة الأمنية الحديثة الخاصة بفحص الأشخاص إلكترونياً.

وقال مدير المطارات بالوزارة حسين الزبيدي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "لرفع كفاءة الأداء الأمني وتطوير البنى التحتية للمطارات العراقية، وصلت إلى مطار البصرة أجهزة فحص أشخاص من نوع (Body Scan – Rohde & Schwarz)، حيث تم توزيعها داخل صالة المسافرين لتعمل وفق أحدث المعايير والتقنيات العالمية في مجال الأمن والسلامة".

وأوضح الزبيدي أن "هذه الأجهزة، تعد الأولى من نوعها التي تدخل العراق، ضمن مشروع تجهيز ونصب وتشغيل أجهزة فحص الحقائب والأشخاص والعجلات، المتعاقد عليه من قبل محافظة البصرة" .

وتابع، أن "الأجهزة تم تركيبها وتشغيلها بنجاح، في خطوة تمثل إنجازاً نوعياً يسهم في تعزيز مستوى الخدمات الأمنية والارتقاء بجودة الأداء في مطار البصرة الدولي، الذي أصبح اليوم المطار الأول في العراق الذي يضم هذه التقنية المتقدمة".