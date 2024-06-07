أول مشروع في العراق.. ذي قار تعالج 99% من المواد المشعة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية البيئة في ذي قار، يوم الجمعة، عن معالجة 99% من المواد المشعة ومواصلة العمل على النسبة المتبقية لإعلان المحافظة خالية من المواد النووية، مبينة أن ذلك تم من خلال مشروع هو الأول من نوعه في العراق.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن وفداً رفيع المستوى مختص بالطاقة النووية يترأسه مستشار رئيس الوزراء لشؤون الطاقة الذرية حامد الباهلي، وصل إلى ذي قار اليوم، وكان في استقباله نائب محافظ ذي قار، رزاق كشيش وعدداً من أعضاء الحكومة المحلية.

وعقد الوفد الحكومي مؤتمراً مشتركاً مع حكومة ذي قار، حضرته وكالة شفق نيوز، حيث أكدوا أن "الهدف من زيارة المحافظة هو للاطلاع على الإجراءات النهائية لإكمال المحجر البيئي وإعلان ذي قار خالية من المواد النووية".

وبين الوفد، أنه "تم نقل المواد المشعة كافة إلى المحجر البيئي، حيث تمت معالجتها بنسبة 99% حتى الآن، فيما النسبة المتبقية ستتم معالجتها اليوم".

بدوره قال مدير بيئة ذي قار، محسن عزيز، لوكالة شفق نيوز، إن "زيارة الوفد هي لغرض التهيئة والتأكد من العمل القائم على إنشاء محجر دائمي للملوثات الإشعاعية ومعالجتها بشكل دائم في محافظة ذي قار".

وأضاف، أن "الوفد قام بالتنسيق مع المحافظة بشأن هذا الأمر في وقت سابق، وفي الأيام المقبلة سيتم الإعلان من قبل الحكومة العراقية خلو محافظة ذي قار من المواد الإشعاعية لتلحق بمحافظات البصرة وميسان والمثنى".

وأشار عزيز، إلى أن "المحجر النووي يبعد 55 كم عن حدود بلدية الناصرية في صحراء جنوبي المحافظة، وبمساحة 9 دوانم ضمن طابو خاص بوزارة المالية".

وتابع عزيز حديثه، أن "محافظة ذي قار تعمل على إنشاء هذا المحجر النظامي للتخلص من الملوثات النووية، وهو الأول من نوعه في العراق، كونه ضمن المواصفات العالمية الخاصة بالتلوثات الإشعاعية".

وأوضح، أن "تمويل إنشاء المحجر كان من قبل مجلس الوزراء وبتنفيذ من هيئة الطاقة الذرية التابعة إلى وزارة التعليم العالي".