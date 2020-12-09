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أول مدرسة عراقية تستعد لتعليق الدوام بعد تسجيل 5 اصابات بكورونا

Category: مجتـمع

Date: 2020-12-09T08:30:09+0000
أول مدرسة عراقية تستعد لتعليق الدوام بعد تسجيل 5 اصابات بكورونا

شفق نيوز/ افاد مصدر طبي مسؤول يوم الاربعاء بتسجيل إصابات بفيروس كورونا داخل مدرسة في محافظة النجف.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان اعدادية "الزاكيات" للبنات التابعة لقضاء الكوفة سجلت خمس اصابات بالوباء بين صفوف طالباتها بعد ظهور نتائج الفحوصات التي خضعن لها.

وقررت وزارة الصحة والبيئة يوم الثلاثاء تعليق الدوام الرسمي لمدة 14 يوماً في أي مؤسسة تعليمية تُسجل فيها أكثر من خمس اصابات بفيروس كورونا المستجد وذلك ضمن اطار اصدارها تعليمات جديدة خاصة بمتابعة الحالة الصحية للطلاب والكوادر التعليمية مع انطلاق العام الدراسي 2020 – 2021.

وبدأ الدوام الرسمي في مدارس العراق ما عدا اقليم كوردستان في نهاية شهر تشرين الثاني الماضي بعد تأخير امتد لشهرين عن الموعد المعتاد في كل عام جراء تفشي ظهور وباء كورونا.

وشكلت وزارة التربية خلية أزمة برئاسة وزيرها علي حميد الدليمي، تتولى عملية إدارة الأزمات وإيجاد المعالجات السريعة لها، فضلاً عن تقسيم الدوام (الأحادي والثنائي والثلاثي) للمراحل الدراسية كافة، إذ سيكون الدوام ليوم واحد لكل صف دراسي في كل اسبوع، وبحسب المرحلة الدراسية ( ابتدائي أو ثانوي).

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