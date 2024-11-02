أول محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي غداً بسبب الأمطار

شفق نيوز/ أعلنت محافظة كركوك، مساء السبت، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد، بناءً على تقارير الأنواء الجوية، ومع غزارة هطول الأمطار في عموم المحافظة.

ووجه محافظ كركوك، ريبوار طه، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، المديرية العامة لتربية كركوك بـ"تعطيل الدوام الرسمي غداً الأحد في جميع مدارس كركوك الابتدائية والمتوسطة والثانوية، باستثناء الطلبة الذين يؤدون امتحانات الدور الثالث".

كما وجه طه، بـ"تعطيل الدوام الرسمي في الجامعات الحكومية والأهلية والمعاهد والكليات، حرصاً على سلامة التلاميذ والطلبة".