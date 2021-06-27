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أول محافظة عراقية تحظر التجوال وتعطل الدوام الرسمي بسبب موجة كورونا الثالثة

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-27T19:17:30+0000
أول محافظة عراقية تحظر التجوال وتعطل الدوام الرسمي بسبب موجة كورونا الثالثة

شفق نيوز/ قررت خلية الازمة في محافظة ذي قار، يوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة مع حظر للتجوال لمدة أسبوع بدءاً من يوم غد الاثنين، بسبب تفشي فيروس كورونا بموجته الثالثة.

وكانت الصحة العراقية، أعلنت أمس السبت، دخول البلاد بموجة ثالثة من تفشي كورونا، داعية إلى الالتزام بتدابير الوقاية، والإقبال على التطعيم ضد الفيروس.

وشهد العراق الموجة الأولى من تفشي كورونا مطلع فبراير/شباط 2020، والموجة الثانية بعد مرور عام على الأولى.

وتجاوزت إصابت كورونا في العراق، مليونا و300 ألف بينها أكثر من 17 ألف حالة وفاة

تتمة..

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