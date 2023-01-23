أول محافظة عراقية تتخلى عن مركبات الوقود النفطي

شفق نيوز/ وجهّ محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، يوم الاثنين، الحكومية المحلية والدوائر الحكومية بتوريد السيارات الكهربائية أو "الهجينة" الصديقة للبيئة.

وقال مدير بيئة كربلاء حامد عبيد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان المحافظ ومن خلال كتاب رسمي وجهّ بأن تكون السيارات المجهزة لصالح المحافظة ودوائرها مستقبلا سيارات كهربائية اوهجينة وصديقة للبيئة لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة وحماية البيئة.

وبيّن ان قرار المحافظ جاء استنادا لقرارات صادرة من مجلس الوزراء بأن تكون المركبات المجهزة لصالح الحكومة المحلية والدوائر العاملة في المحافطة خلال العقود الرسمية والخاصة بالمشاريع والتي لم تجهز لحد الان كهربائية او هجينة.

واشار عبيد الى ان هذا القرار جاء من أجل حماية البيئة وتقليل الانبعاثات وتماشيا مع متطلبات المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات.

وبهذا القرار تعد كربلاء أول محافظة عراقية تتبنى اعتماد المركبات الصديقة للبيئة والتي لا تستهلك المشتقات النفطية حفاظاً على البيئة وللتقليل من الانبعاثات الغازية التي تعد أحد أسباب الاحتباس الحراري والتغير المناخي.