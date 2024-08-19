أول محافظة عراقية تتخذ إجراءات فعلية ضد "جدري القردة"

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة محافظة كركوك يوم الاثنين، عن تشديد إجراءاتها الوقائية لمواجهة أي حالات محتملة لمرض جدري القرود، الذي تم تسجيل حالات إصابته في دول الجوار، كما شددت الإجراءات على المسافرين القادمين عبر مطار المحافظة.

وقال مدير عام صحة كركوك، أرجان محمد، لوكالة شفق نيوز إن "دائرة صحة كركوك اتخذت سلسلة من الإجراءات الوقائية لمنع ظهور مرض جدري القرود في المحافظة، حيث تم تسجيل حالات في إحدى دول الجوار، ونحن في دائرة صحة كركوك بدأنا إجراءاتنا الوقائية لفحص المسافرين القادمين إلى كركوك عبر مطارها الدولي".

وأضاف محمد أن "هناك فريقًا طبيًا متخصصًا في المطار يقوم بالمهام الصحية ومراقبة الحالة الصحية للمسافرين".

وأوضح محمد أن "أعراض المرض تبدأ بارتفاع درجات الحرارة، وأي شخص يتم فحصه في مطار كركوك ويظهر لديه ارتفاع بدرجات الحرارة سيتم وضعه تحت المراقبة وتقديم العلاج المناسب له".

وأكد أن "كركوك خالية من أي إصابة بمرض جدري القرود"، مطمئناً السكان بأن "أي حالة سيتم الإعلان عنها بشفافية تامة"، ودعا وسائل الإعلام "لعدم نشر أخبار غير صحيحة".

في ذات السياق، أكد مسؤول الإعلام في مطار كركوك الدولي، هردي محمد، أن "المطار يشهد ثمان رحلات أسبوعيًا إلى تركيا عبر مطارات أنقرة وإسطنبول، ويقوم الفريق الطبي من دائرة صحة كركوك بمتابعة المسافرين وتقديم العلاج لمن يحتاجه".

وأمس الاحد، نفت دائرة صحة كركوك، الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسجيل إصابة بمرض جدري القردة في المحافظة.

وشددت على ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة، مؤكدة أن تداول الأنباء غير الصحيحة حول الأوبئة والأمراض الانتقالية أمر غير مقبول.