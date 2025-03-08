أول محافظة تعطل دوام الأحد.. الأمطار تتجدد والطرق غارقة (صور وفيديو)

شفق نيوز/ تستمر مشاهد غرق الطرقات في المدن العراقية، بسبب موجة الأمطار الغزيرة التي بدأت يوم أمس، ورغم استنفار الجهات المعنية لكوادرها لسحب المياه، إلا أن المياه ما تزال تغطي أغلب الطرق.

ورصدت كاميرا شفق نيوز، العديد من الطرقات وهي مليئة بالمياه ولم يتم سحبها، وخاصة في مدينة الحلة، مركز محافظة بابل.

فيما بدأت قبل قليل، موجة أمطار جديدة، وتساقط لحبات البرد (الحالبوب)، في العاصمة بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية، حيث تساقط (الحالوب) لأول مرة في صحراء محافظة المثنى.

وعلى إثر موجة الأمطار، أعلنت محافظة واسط عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد.

كما أصدر المتنبئ الجوي صادق العطية، تحديثا لحالة الطقس، قائلا إن "فرص هطول الامطار تنتهي هذه الليلة وفجر الاحد في أغلب المدن ويضعف تأثير الحالة الجوية".

وأضاف في بيان صادر عن قسم التنبؤ في هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، أن "هناك فرص واردة لبعض الامطار الخفيفة من بقايا المنخفض نهار ومساء الاحد في مدن غرب وشمال شرق البلاد وبعض مدن الوسط ومن ضمنها العاصمة بغداد".

وحذر حسب البيان الذي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هذه الليلة في العاصمة بغداد وصلاح الدين ديالى واسط وشرق الانبار، ولغاية خلال الساعات القادمة لغاية ساعات فجر الاحد من بؤر الغزارة وصواعق البرق".

وأكد أن "باقي المدن امطارها مابين خفيفة الى معتدلة هذه الليلة لغاية الفجر، كما أن بعض مدن غرب وجنوب غرب البلاد وشمالها لايشملها الهطول الليلة لوقوعها في جانب تشتت الرياح".