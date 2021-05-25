أول قافلة من عائلات داعش تحط الرحال في مخيم الجدعة (صور)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الثلاثاء، بأن القافلة التي تقل عائلات عناصر تنظيم داعش من مخيم الهول السوري، حطت رحالها في مخيم الجدعة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القافلة المكونة من 10 حافلات دخلت إلى مخيم الجدعة جنوب الموصل، وبدأت الجهة المسؤولة عن إدارة المخيم بتوزيع العائلات على الخيم المعدة مسبقاً.

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر أمني رفيع المستوى، وكالة شفق نيوز، بأن الحافلات الخاصة بنقل عائلات عناصر داعش من مخيم الهول في سوريا، قد دخلت الحدود العراقية تحت حماية امنية مشددة، مشيرا إلى ان طريق مرورها كان عبر سنجار وربيعة ومن ثم مدينة الموصل وصولاً إلى مخيم الجدعة في ناحية القيارة جنوب الموصل.

ولفت المصدر؛ إلى أن القوات الامنية في جنوب الموصل تعمل على تخصيص طريق خاص بالمخيم فقط لمنع اقتراب المدنيين منه.

وبحسب مصدر مطلع، أبلغ كالة شفق نيوز، فإن القافلة مكونة من 94 عائلة بواقع 381 فرداً، وهؤلاء أول دفعة يجري نقلهم إلى العراق.

في حين؛ اعتبرت النائبة السابقة فيان دخيل، يوم الثلاثاء، نقل عائلات عناصر تنظيم داعش من مخيم الهول بموارد حكومية عبر قضاء سنجار، اهانة كبيرة للضحايا الذين سقطوا على يد التنظيم.