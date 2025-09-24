أول عراقي ينال لقباً دولياً كـ"مخترع معتمد" في خوارزميات الذكاء الاصطناعي

شفق نيوز- كركوك

أعلنت كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة كركوك، يوم الأربعاء، عن إنجاز علمي غير مسبوق حققه التدريسي "يلدرم صلاح الدين حسين"، بعد حصوله على لقب (Inv) مخترع معتمد من الاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين (IFIA) في جنيف، ليكون بذلك أول عراقي ينال هذا الاعتراف الدولي في مجال خوارزميات الذكاء الاصطناعي.

وبحسب بيان لجامعة كركوك، ورد لوكالة شفق نيوز، يأتي هذا التتويج تقديراً لجهود بحثية وتقنية بذلها حسين، خلال السنوات الماضية في ابتكار أنظمة ذكية متقدمة، كان أبرزها برنامج Search، الذي يُعد أول نظام متكامل للبحث داخل الأرشيفات غير المفهرسة باستخدام مزيج من تقنيات التعرّف الضوئي على الحروف (OCR) ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP)، ما يتيح تسريع عملية استرجاع المعلومات من الوثائق القديمة والصور والمسوحات الضوئية، ويوفر الجهد والوقت للباحثين والمؤسسات.

ولفت بيان الجامعة إلى أن "حسين طور برامج وأنظمة أخرى أحدثت نقلة نوعية في استخدام الذكاء الاصطناعي بمجالات مختلفة. من بينها نظام Smastatic الذي يتيح التحليل الإحصائي الذكي لملفات Excel مع تفسير النتائج بشكل آلي، وبرنامج Chot الذي يمثل روبوت محادثة متعدد اللغات قادر على التفاعل مع المستخدمين والبحث عبر الإنترنت والخرائط بالاعتماد على خوارزميات ذكية متطورة".

وبين أن "حسين ابتكر نظام Eco Predict للتنبؤ البيئي ومراقبة التغيرات المناخية مثل تلوث الهواء والتصحر في العراق، إضافة إلى نظام Smadent لتحليل صور الأشعة السينية (X-Ray) بدقة عالية لدعم الأطباء في التشخيص الطبي".

وأكدت الجامعة أن "هذا الإنجاز يمثل اعترافًا عالميًا بكفاءة الباحثين العراقيين في مجال الابتكار والذكاء الاصطناعي، ويعزز مكانة العراق على خريطة البحث العلمي والتطوير التقني".

وشددت على أن "هذا الإنجاز هو خطوة رائدة نحو تشجيع المبتكرين العراقيين على دخول المنافسات العالمية والحصول على اعترافات دولية تسهم في الارتقاء بقطاع التكنولوجيا والبحث العلمي داخل البلاد".