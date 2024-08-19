أول إصابة بـ"جدري القرود" في الناصرية.. هذه الحقيقة

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع بدائرة صحة ذي قار، يوم الاثنين، عن حقيقة تسجيل أول إصابة بمرض جدري القرود في مدينة الناصرية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الأعراض التي ظهرت على المصاب وهو من دولة بنغلاديش، هي أعراض مرض جدري الماء (أبو خريان) كتشخيص أولي للمرض".

وأضاف المصدر، أن "العينات أرسلت لمختبر بغداد المركزي لغرض تحديد نوعية الإصابة بـ(جدري القرود) من عدمه"، لافتاً إلى أن "حالة المصاب قيد المراقبة والمتابعة من قبل الأطباء المختصين".

ونفت وزارة الصحة العراقية، بوقت سابق من اليوم، تسجيل أي إصابة بمرض جدري القردة في عموم المحافظات العراقية بالإضافة إلى إقليم كوردستان، محذرة من تداول أخبار كاذبة، والاعتماد على البيانات الرسمية التي تصدر عن الوزارة.