أول شخص يتلقى جرعة لقاح كورونا في نينوى

شفق نيوز/ شهدت مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، يوم الثلاثاء، تلقى أول موظف في قطاع الصحة لجرعة لقاح فيروس كورونا في المركز الصحي في حي العربي بالجانب الايسر من مدينة الموصل.

وقال المتلقي للقاح محمود صالح سليمان علاوي، وهو من كوادر صحة نينوى لوكالة شفق نيوز، إنه "أول متلقي للقاح وذلك لان الشروط انطبقت عليه؛ فهو لم يصب سابقا بكورونا وعمره 50 عاماً.

وأضاف أنه مرتاح لتلقي اللقاح ولديه ثقة به وسيتلقى الجرعة الثانية من اللقاح عندما يحين وقتها.

اما عن سبب تطوعه ليكون أول من يتلقى الجرعة، قال علاوي إن الناس متخوفون من اللقاح، ولذلك قرر أن يكون أول من يتلقاه لينقل رسالة اطمئنان خصوصا لكبار السن.

من جانبه، قال مدير صحة نينوى فلاح الطائي لوكالة شفق نيوز إن الوجبة التي وصلت إلى المحافظة تبلغ 5000 جرعة.

وأضاف أن المشمولين بالوجبة الاولى هم كوادر الصحة العاملين في مستشفيات العزل ومختبرات الصحة العامة، مبينا أنه جرى توزيع اللقاح على 12 مركزا صحيا في جانبي الموصل الايمن والايسر.

وأشار الطائي إلى أن "المصابين في وقت سابق من الممكن ان ياخذوا اللقاح لكن بشرط ان يمر على اصابتهم 6 اشهر على الأقل حتى تنتهي فترة المناعة من الاصابة بصورة كاملة.

وذكر أن "الاشاعات التي تفيد بأن اللقاح غير آمن وغير جيد خاطئة، ولقد حصلت وزارة الصحة على اللقاح ونحن متأكدون من انه آمن".

بدوره، قال ماهر توفيق المشرف على قطاع الصحة في الجانب الايسر إن "اللقاح سيكون على جرعتين؛ بينهما فترة زمنية من 3 الى 4 أسابيع".

وأضاف، "سنعطي لكل شخص يتلقى اللقاح بطاقة خاصة تحتوي على معلومات وتاريخ تلقي الجرع، وسنتابع حالة المتلقين للقاح أول بأول ونتواصل معهم بصورة مستمرة".

وأردف توفيق بالقول، "بدأنا بالكوادر الطبية، وعندما تصل الوجبات الاخرى من اللقاح سيكون لعامة الناس، والأولوية لكبار السن".