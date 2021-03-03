سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أول شخص يتلقى جرعة لقاح كورونا في نينوى

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-03T08:51:32+0000
أول شخص يتلقى جرعة لقاح كورونا في نينوى

شفق نيوز/ شهدت مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، يوم الثلاثاء، تلقى أول موظف في قطاع الصحة لجرعة لقاح فيروس كورونا في المركز الصحي في حي العربي بالجانب الايسر من مدينة الموصل.

وقال المتلقي للقاح محمود صالح سليمان علاوي، وهو من كوادر صحة نينوى لوكالة شفق نيوز، إنه "أول متلقي للقاح وذلك لان الشروط انطبقت عليه؛ فهو لم يصب سابقا بكورونا وعمره 50 عاماً.

وأضاف أنه مرتاح لتلقي اللقاح ولديه ثقة به وسيتلقى الجرعة الثانية من اللقاح عندما يحين وقتها. 

اما عن سبب تطوعه ليكون أول من يتلقى الجرعة، قال علاوي إن الناس متخوفون من اللقاح، ولذلك قرر أن يكون أول من يتلقاه لينقل رسالة اطمئنان خصوصا لكبار السن. 

من جانبه، قال مدير صحة نينوى فلاح الطائي لوكالة شفق نيوز إن الوجبة التي وصلت إلى المحافظة تبلغ 5000 جرعة.

وأضاف أن المشمولين بالوجبة الاولى هم كوادر الصحة العاملين في مستشفيات العزل ومختبرات الصحة العامة، مبينا أنه جرى توزيع اللقاح على 12 مركزا صحيا في جانبي الموصل الايمن والايسر.

وأشار الطائي إلى أن "المصابين في وقت سابق من الممكن ان ياخذوا اللقاح لكن بشرط ان يمر على اصابتهم 6 اشهر على الأقل حتى تنتهي فترة المناعة من الاصابة بصورة كاملة.

وذكر أن "الاشاعات التي تفيد بأن اللقاح غير آمن وغير جيد خاطئة، ولقد حصلت وزارة الصحة على اللقاح ونحن متأكدون من انه آمن".

بدوره، قال ماهر توفيق المشرف على قطاع الصحة في الجانب الايسر إن "اللقاح سيكون على جرعتين؛ بينهما فترة زمنية من 3 الى 4 أسابيع".

وأضاف، "سنعطي لكل شخص يتلقى اللقاح بطاقة خاصة تحتوي على معلومات وتاريخ تلقي الجرع، وسنتابع حالة المتلقين للقاح أول بأول ونتواصل معهم بصورة مستمرة".

وأردف توفيق بالقول، "بدأنا بالكوادر الطبية، وعندما تصل الوجبات الاخرى من اللقاح سيكون لعامة الناس، والأولوية لكبار السن".

related

الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

Date: 2020-10-06 16:36:21
الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

وصول أول دفعة من لقاح كورونا إلى مطار بغداد

Date: 2021-03-01 21:35:04
وصول أول دفعة من لقاح كورونا إلى مطار بغداد

دراسة تزف أخباراً سارة "جداً" بشأن لقاح كورونا

Date: 2021-02-12 15:02:57
دراسة تزف أخباراً سارة "جداً" بشأن لقاح كورونا

نينوى تعلن خلوها من كورونا بعد ظهور نتائج فحص ثلاثة من المشتبه بإصابتهم

Date: 2020-03-10 18:53:23
نينوى تعلن خلوها من كورونا بعد ظهور نتائج فحص ثلاثة من المشتبه بإصابتهم

نبأ سار من "فايزر" بشأن فعالية لقاح كورونا

Date: 2020-11-18 14:12:45
نبأ سار من "فايزر" بشأن فعالية لقاح كورونا

الصحة العراقية: لقاح كورونا لا يقي من كورونا بنسبة 100%

Date: 2021-02-24 04:51:44
الصحة العراقية: لقاح كورونا لا يقي من كورونا بنسبة 100%

اتفاق تاريخي.. تحالف من 156 دولة لتوزيع عادل للقاح كورونا

Date: 2020-09-22 17:00:50
اتفاق تاريخي.. تحالف من 156 دولة لتوزيع عادل للقاح كورونا

نينوى تكشف نتائج فحوصات 12 حالة اشتباه بكورونا

Date: 2020-02-29 17:25:42
نينوى تكشف نتائج فحوصات 12 حالة اشتباه بكورونا