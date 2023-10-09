أول زعيم شيعي يزور معبداً للايزيديين في كوردستان.. صور

شفق نيوز/ زار رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، يوم الاثنين، معبد لالش المقدس الواقع في قضاء شيخان شرق محافظة دهوك، ضمن اقليم كوردستان وذلك بمناسبة احتفالات عيد الجما.

وأشار المستشار في المجلس الروحاني الايزيدي كريم سليمان، لوكالة شفق نيوز، إلى أهمية هذه الزيارة التاريخية، مبينا أنها تعد هذه المرة الاولى التي يزور فيها قائد شيعي معبد لالش.

وأوضح سليمان، أن أبواب المعبد مفتوحة لاستقبال جميع الطوائف والأديان، مؤكدا على أهمية التواصل والتفاهم بين مختلف المجتمعات والأعراف الدينية. وقال كريم سليمان أن الحكيم أعرب عن أسفه للمعاناة التي تعرض لها الإيزيديون على مر العصور مع التأكيد على أحداث الماساة التي تعرضوا لها جراء الابادة الجماعية التي نفذها تنظيم داعش في سنجار عام 2014.

من جانبه، رحب أمير حازم بك، أمير الطائفة الايزيدية بزيارة الحكيم ووصفها بأنها زيارة تاريخية إلى المعبد، معبرا عن تقديره لهذا اللقاء الذي يسهم في تعزيز التفاهم والوحدة بين مختلف الأديان والمجتمعات.