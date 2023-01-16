أول تعليق من كاظم الساهر على أداء المنتخب العراقي في خليجي البصرة

شفق نيوز/ علق الفنان العراقي، كاظم الساهر، يوم الاثنين، على فوز المنتخب الوطني لكرة القدم، على نظيره القطري، في نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي، التي تستضيف نسختها الـ25 مدينة البصرة.

وكتب الساهر، في تدوينة له على حسابه الشخصي في فيسبوك: "ألف مبروك تأهل منتخبنا الوطني الى المباراة النهائية في كأس الخليج 25.. أسعدتونا يا أسود الرافدين".

وقبيل انطلاق بطولة خليجي البصرة، تداولت وسائل إعلام أنباء أفادت برفض الفنانين العراقيين كاظم الساهر وماجد المهندس المشاركة في حفل افتتاح البطولة الذي أقيم في محافظة البصرة جنوبي العراق.

وقوبل هذا الرفض، بموجة غضب واستياءٍ شديدين لدى الشارع العراقي، ليصل الحد لدى البعض باتهام الساهر والمهندس بـ"الخيانة والتنكر" لوطنهما.