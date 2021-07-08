أول تعليق من الصحة بعد تسجيل إصابات قياسية بكورونا

شفق نيوز/ حذر الفريق الإعلامي لوزارة الصحة والبيئة، يوم الخميس، من موجة "أشد وأخطر" لفيروس كورونا في العراق، متوقعاً تصاعد أعداد الإصابات في الأيام المقبلة.

وقالت عضو الفريق الإعلامي، الدكتورة ربى فلاح حسن، لوكالة شفق نيوز، إن "اليوم تم تسجيل زيادة كبيرة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا مقارنة بالأيام الماضية، وهذا يدل على تهاون المواطنين الذين تلقوا اللقاح المضاد للفيروس".

وأضافت أن "تهاون المواطنين أدى إلى الزيادة الكبيرة في عدد الإصابات ودخول العراق في موجة ثالثة من الوباء قد تكون أخطر وأشد؛ وبالتالي من الممكن أن نسجل زيادة في عدد الإصابات في الأيام المقبلة".

وأشارت حسن إلى أن "عدد من تلقوا اللقاح المضاد لكورونا لغاية الآن مليون شخص وهذا العدد قليل جداً مقارنة بعدد نفوس العراقيين (40 مليونا)"، داعية إلى ضرورة إقبال المواطنين على تلقي اللقاح والتقيد بالإجراءات الوقائية.

وسجلت مختبرات وزارة الصحة الخميس أعلى حصيلة إصابات يومية منذ ظهور الجائحة بـ9189 حالة، و31 حالة وفاة، وتعافي 5139 حالة، فيما بلغ إجمالي من تلقوا اللقاح مليوناً و1180 مواطن.

وفي الشأن نفسه، حذرت وزارة الصحة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، من أن "تقارير خبراء الصحة العامة تؤكد ان الوضع الوبائي بات خطيرا واخذ عدد الاصابات يتصاعد بشكل متسارع في هذه الموجة التي اعلنا سابقا في بياناتنا بانها ربما تكون أقسى من الموجات التي سبقتها".

وأضافت "اليوم سجّلنا أعلى رقم من الإصابات منذ بدء الجائحة، وهذا نتيجة لعدم اكتراث المواطنين بشرائحهم كافة بالاجراءات الوقائية التي اصبح الالتزام بها شبه معدوم وخاصة ارتداء الكمامات والتباعد البدني".

ودعت الوزارة المواطنين الى "اخذ الامر بجديةٍ قصوى والعودة الى الالتزام التام بالاجراءات الوقائية كما نحثهم على التوجه الفوري لمراكز التلقيح المنتشرة في البلاد لتلقي اللقاح لانه لا يوجد امامنا سبيل لكسر سلسلة انتقال المرض والسيطرة عليه غير اللقاح كما نلاحظ الدول التي استطاعت تلقيح شعوبها بنسب مرتفعة بدأت بالتخلي عن الإجراءات الوقائية تدريجيا وفتح البلاد نتيجة لانخفاض الإصابات والوفيات والسيطرة على الوباء".

وأكدت أن على الوزارات ومؤسسات الدولة الحكومية والاهلية والمنظمات كافة اتخاذ جميع الاجراءات الوقائية داخل مؤسساتها وحث الموظفين على تلقي اللقاحات.

وحثت وزارة الصحة القنوات الاعلامية كافة والمدونين في وسائل التواصل الاجتماعي والقيادات الدينية والعشائرية ومنظمات المجتمع المدني الى بذل المزيد من الجهود للتوعوية الصحية وحث المواطنين على الالتزام بالاجراءات الوقائية وتلقي اللقاح باسرع وقت ممكن.