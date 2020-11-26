أول تعليق رسمي على "إيقاف" الإمارات منح سمات الدخول للعراقيين

شفق نيوز/ قال المتحدث باسم وزارة الخارجيّة العراقية، أحمدالصَحّاف، إن بغداد لم تبلغ رسمياً بقرار "إيقاف" السلطات الإماراتية منح سمات الدخول للعراقيين.

وقال الصحاف في إن قائمة الإيقاف "ضمنت مجموعة دول من بينها العراق، والوزارة تتابع الأمر عبر القنوات الدبلوماسيّة،كما وجّه السيد وزير الخارجيّة سفارة جمهورية العراق في أبوظبي -الإمارات بمتابعة الأمر".

وقررت الإمارات منع مواطني 13 دولة ذات أغلبية مسلمة وعربية من الحصول على تأشيرة.

وأفادت وكالة "رويترز" أن الإمارات لم تعلن هذا القرار رسمياً لكنها أبلغت الشركات المعنية، وقد دخل بالفعل حيّز التنفيذ منذ ما يقرب الأسبوع، دون أن تذكر أي أسباب.

رجّحت مصادر مختلفة أن يكون سبب هذا القرار "أمنياً"، بعدما قررت الإمارات تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن بالنظر إلى الدول المشمولة في القرار أشار متابعون إلى أن له أبعاد سياسية كذلك.

أفادت "رويترز" أن الإمارات توقفت عن إصدار تأشيرات جديدة لمواطني 13 دولة ذات أغلبية مسلمة وعربية، وهي إيران وسوريا والصومال وتركيا وباكستان ولبنان وأفغانستان والجزائر وتونس والعراق وكينيا واليمن وليبيا.

وكشفت وثيقة بعد إرسالها إلى عدة شركات - أن القرار دخل حيز التنفيذ، في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري مشيرة إلى أن طلبات الحصول على تأشيرات عمل وزيارة جديدة تم تعليقها للمواطنين الموجودين خارج الإمارات من 13 دولة حتى إشعار آخر.

ولم يتضح ما إذا كانت هناك استثناءات للحظر المفروض على الدول الـ13، كما لم يصدر تعليق رسمي من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في دولة الإمارات.