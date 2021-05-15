سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أول تعليق تركي رسمي على حادثة الإعتداء على أُسرة عراقية

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-15T08:50:05+0000
أول تعليق تركي رسمي على حادثة الإعتداء على أُسرة عراقية

شفق نيوز/ نفى والي محافظة "ميرسين" التركية علي إحسان يوم السبت ما يتم تناقله على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود دوافع عنصرية تقف خلف الأعتداء على أُسرة عراقية، قائلا إن الموضوع تم التطرق إليه بشكل "خاطئ ومضلل". 

وقال إحسان في بيان اليوم، إن ما يتم الحديث عنه بعيدا على الحقيقة، وان السبب الرئيسي في حصول الحادثة هو خلاف وقع جراء تصادم عجلتين".

وأوضح أنه "في الساعة الرابعة مساء في يوم 13 آيار 2021 وقع حادث سير على الطريق الرئيسي في مدينة (بوزيزار) قرب حي (سرتلان) التابعة لمدينة (كوزسوزجه) بين أُسرة عراقية كانت تقصد مدينة (انطاليا) لغرض السياحة وبين ثلاثة مواطنين من أهالي مدينة (بوزيان)".  

ومضى إحسان بالقول إنه "للأسف بعد الحادث حصلت ملاسنة كلامية بين الجانبين لتتطور الى مشاجرة وقد هاجم المواطنون الثلاثة سائق العجلة العراقي وأصبوه بجروح".   

وأكد والي "ميرسين" إلقاء القبض على المواطنين الثلاثة وفتح ملف تحقيق بحقهم، وان التحقيقات مازالت جارية معهم"، مبينا أن "المصاب الذي يُدعى (م، م، ك) تلقى العلاج في مستشفى حكومي وغادر أمس الجمعة بعد تعافيه.  

وأعرب إحسان عن حزنه وقلقه إزاء تلك الحادثة قائلا: ان أفراد الأسرة حاليا يحلون ضيوفاً على محافظة "ميرسين".

وأظهر تسجيل مصور متداول قيام مجموعة من الأتراك بالاعتداء بالضرب المبرّح على رب أُسرة تنحدر من مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان بدواع عنصرية فيما يبدو.

ووفقا للمعلومات المتوفرة لوكالة شفق نيوز، فإن الأُسرة كانت قد قصدت تركيا بهدف السياحة خلال عطلة العيد، وعند توجهها إلى مدينة "انطاليا" وعلى الطريق الرئيسي لمدينة "مرسين" تعرضت إلى الإهانة والسب والشتم من قبل أربعة أتراك والرشق بالحجارة مما أدى الى إصابة رب الأسرة وابنه الذي يبلغ من العمر 12 عاما بجروح.

وتشير المعلومات إلى أن إصابة الرجل بليغة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأثار الحادث ردود فعل غاضبة على المستويين الرسمي والشعبي في العراق عموماً وإقليم كوردستان بشكل خاص.

related

خارجية العراق توقع مذكرة مع تركيا لاسترداد 80 قطعة أثرية

Date: 2019-09-21 10:53:00
خارجية العراق توقع مذكرة مع تركيا لاسترداد 80 قطعة أثرية

صورة.. اعتداء على طبيبة واصابتها بجروح في السليمانية

Date: 2019-06-25 20:28:03
صورة.. اعتداء على طبيبة واصابتها بجروح في السليمانية

العراق يحظر دخول الوافدين من 4 دول جديدة

Date: 2020-03-06 18:15:02
العراق يحظر دخول الوافدين من 4 دول جديدة

اللجنة العليا لمكافحة كورونا تتخذ قرارها بشأن حظر التجوال

Date: 2021-03-03 13:52:21
اللجنة العليا لمكافحة كورونا تتخذ قرارها بشأن حظر التجوال

النجف تخلي سبيل المحجورين زملاء طالب العلوم الدينية الايراني

Date: 2020-03-04 17:18:50
النجف تخلي سبيل المحجورين زملاء طالب العلوم الدينية الايراني

الصحة العراقية تعلق الدوام بأي مؤسسة تعليمية تظهر بها 5 اصابات بكورونا

Date: 2020-12-08 08:43:03
الصحة العراقية تعلق الدوام بأي مؤسسة تعليمية تظهر بها 5 اصابات بكورونا

مسؤولون عراقيون يتكتمون على إصاباتهم بكورونا

Date: 2020-07-11 08:42:55
مسؤولون عراقيون يتكتمون على إصاباتهم بكورونا

العراق يواصل الانخفاض بأعداد اصابات كورونا وحالات الشفاء بتصاعد

Date: 2020-10-11 12:36:38
العراق يواصل الانخفاض بأعداد اصابات كورونا وحالات الشفاء بتصاعد