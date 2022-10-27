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أول تظاهرة ضد حكومة السوداني

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-27T19:37:07+0000
أول تظاهرة ضد حكومة السوداني

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، مساء الخميس، بخروج محتجين غاضبين ضد حكومة محمد شياع السوداني.

وأبلغ شهود، وكالة شفق نيوز، أن "محتجين غاضبين خرجوا في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، احتجاجا على الكابينة الحكومية للسوداني، فيما استخدموا الإطارات المحترقة في الطرقات تعبيراً عن غضبهم".

وأضافوا أن "المحتجين هددوا بالتصعيد، كون الكابينة التي جاء السوداني بها، أتت عن طريق المحاصصة وهو أمر يرفضه الشارع"، على حد قولهم.

وصوت مجلس النواب العراقي، في وقت سابق من اليوم، على الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني، وذلك بعد أن صوت بالأغلبية المطلقة على برنامجه الوزاري.

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