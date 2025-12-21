أول ترميم منذ 1957.. بغداد تحتفي بإعادة تأهيل كنيسة القديس كريكور (صور)

شفق نيوز- بغداد

افتتح وسط العاصمة بغداد، يوم الأحد، كنيسة القديس كريكور للأرمن الأرثوذكس بعد إجراء أول عملية ترميم واسعة لها منذ عام 1957، وذلك بمناسبة قرب أعياد ميلاد السيد المسيح.

وقام رئيس مجلس الوزراء العراقي المنتهية ولايته محمد شياع السوداني بافتتاح الكنيسة كما أجرى جولة في أروقتها وقاعاتها لمتابعة عملية التأهيل الشامل لهذا الصرح المهم.

وبحسب بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز فقد أعرب السوداني في كلمة له عن تقديره لتواجده في هذا الصرح الديني، والإعلان عن افتتاحه بعد إكمال أعمال الترميم والتأهيل، وأكد أن مبنى هذه الكنيسة شاهد على الضحايا الأبرياء الذين استهدفهم الإرهاب في ساحة الطيران، وهم عراقيون أبرياء آمنين.

وبين أن إعادة إعمار الكنيسة يعبر عن التنوع والتعايش في العراق الجديد، وهي خطوة لإحياء ألق بغداد وحفظ تراثها وموروثها الحضاري والثقافي والعمراني، كما أن إعمار وتأهيل الكنيسة هو التزام وواجب إزاء طيف كريم من أبناء شعبنا، معرباً عن شكره وتقديره لكل الجهود المشاركة بعملية التأهيل، كما أكد مضي الحكومة بحفظ التراث وإظهار وجه بغداد التاريخي، عبر إحياء معالمها المعمارية.

وأشار السوداني إلى استمرار العمل في تأهيل مناطق بغداد القديمة وشواهدها الخالدة، ومواصلة نهج الحفاظ على التراث العمراني لبغداد المتألقة بكنائسها ومساجدها وعمائرها. مؤكداً أنه بفضل "دماء شهدائنا من كل أطياف شعبنا، خرجنا من المواجهة مع الإرهاب منتصرين ومتماسكين"، ومضينا نحو إعمار البلاد وتحقيق نهضة اقتصادية وعمرانية وتنموية.

وشهدت كنيسة القديس كريكور للأرمن الأرثوذكس عملية صيانة وترميم وتأهيل، وهي أول وأوسع عملية صيانة لها منذ إنشائها عام 1957 بهدف إعادة إحياء هذا الصرح الديني والتراثي.