أول بلدية في العراق تملّك داراً "متجاوزة" لشاغليها

شفق نيوز- ذي قار

أعلنت مديرية بلدية الشطرة في ذي قار جنوبي العراق، يوم الثلاثاء، تمليك مواطنين قطع أرض سكنية مشيداً عليها دار "متجاوزة" وذلك للمرة الأولى على مستوى البلاد، استناداً لقرار مجلس الوزراء المرقم (20 لسنة 2025).

وقال مدير بلدية الشطرة، كاظم الصافي لوكالة شفق نيوز، إن بلديته "تمكنت بعد جهود متواصلة من قبل اللجان المختصة في تطبيق القرار رقم 20، لتكون بذلك أول بلدية على مستوى العراق تُنجز هذه الخطوة بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية من قبل المستفيدين".

وبيّن الصافي، أن " القرار الوزاري يمنح المواطنين تمليكاً لغاية 800 متر ويمكن تسديد مبلغ العقار على شكل أقساط لمدة 20 سنة".

ودعا، جميع المواطنين المشمولين بالقرار إلى "مراجعة البلدية لاستكمال معاملات التمليك".

وصوّت مجلس الوزراء في العاشر من شهر آب – أغسطس الماضي، على تعديل قراره رقم (20 لسنة 2025)، الخاص ببيع الأراضي السكنية المملوكة للبلديات، الى المتجاوزين عليها ممن شيدوا دوراً سكنية قبل تاريخ 10-كانون الأول-2024.

وتضمن التعديل الجديد للقرار الموافقة على تقسيط بدل البيع لمدة (20) سنة، للعقارات المشمولة بهذا القرار ضمن الأراضي السكنية المملوكة للبلدية، و المُفرزة أصولياً، وإلغاء شرط الاستفادة السابقة عند البيع للمستفيد من القرار مع إطفاء مبلغ أجر المثل في حال المطالبة به باعتباره ديناً حكومياً.