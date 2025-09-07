أول "بشارة خير" في أزمة المحتجزين العراقيين بالسعودية

شفق نيوز- بغداد

أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الأحد، أن المملكة العربية السعودية أبدت استعدادها لبذل كل الجهود الممكنة لإطلاق سراح المحتجزين العراقيين أثناء أدائهم مناسك العمرة وعودتهم إلى أرض الوطن.

جاء ذلك خلال لقاء حسين مجموعة من أهالي المحتجزين العراقيين في السعودية، وذلك للاستماع إلى أوضاع أبنائهم والظروف التي رافقت عملية الاحتجاز ومتابعة قضيتهم.

وأكد حسين في بيان للخارجية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز "حرصه على متابعة هذا الملف شخصياً مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، والتي أبدت استعدادها لبذل كل الجهود الممكنة من أجل إطلاق سراح المحتجزين وعودتهم إلى أرض الوطن".

كما شدّد على أن "وزارة الخارجية تواصل عبر سفارتنا في الرياض وقنصليتنا في جدة، وبجهود دبلوماسية مستمرة، متابعة القضية وبما يعكس التزام العراق برعاية مواطنيه في الخارج والدفاع عن حقوقهم".

ووجّه الوزير العراقي "بمتابعة احتياجات ذوي المحتجزين فيما يتعلق بضمان حقوق أبنائهم، وتوفير ما يلزم لهم من دعم قانوني وإنساني".

وأكد أن "هذا الملف يحظى باهتمام وأولوية لدى وزارة الخارجية، التي تتابعه بشكل مباشر، كما يحظى في الوقت ذاته برعاية واهتمام خاص من قبل الحكومة، التي تعمل من أجل معالجة القضية وضمان عودة المحتجزين".

هذا وكان فؤاد حسين، قد سلم في 25 آب/ أغسطس الماضي خلال لقائه مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان في مدينة جدة "رسالة خطية تضمنت المطالبة بالإفراج عن المعتقلين العراقيين في السجون السعودية، مؤكداً حرص الحكومة العراقية على متابعة هذا الملف بما يعزز الروابط الأخوية بين البلدين"، بحسب بيان للخارجية العراقية.

وفي السياق نفسه طالب مجلس النواب العراقي في 27 آب/ أغسطس الماضي السلطات السعودية بإطلاق سراح المواطنين المحتجزين على أراضيها منذ أشهر عدة.

يذكر أن اللجنة القانونية النيابية، كشفت في 20 آب/ أغسطس الماضي، عن وجود 9 عراقيين محتجزين داخل المملكة السعودية، مؤكدة التواصل مع سفارة العراق في المملكة من أجل الإفراج عنهم، في حين أشارت إلى أن السعودية لم تتعامل مع ملفهم بإنصاف ولم توجه لهم أي تهمة.