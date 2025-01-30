أول استجابة حكومية لحراك القرنة.. المتظاهرون ومحافظ البصرة وجهاً لوجه

شفق نيوز/ اجتمع محافظ البصرة، أسعد العيدانيّ، مع ممثلي حراك قضاء القرنة، يوم الخميس، بعد تظاهرات استمرت لأسبوعين شارك فيها الآلاف من أهالي القضاء مطالبين بأمور عدة أبرزها تحسين الخدمات وتشغيل العاطلين عن العمل.

وقال قائد الحراك، حسين المزيرعاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع مع محافظ البصرة انتهى بنتائج إيجابية وكان على شقين، الأول متعلق بما تستطيع فعله الحكومة المحلية، والثاني بمستحقات المحافظة في ذمة بغداد" مؤكداً أن "العيداني أبلغهم بالسفر إلى بغداد بعد انتهاء الاجتماع للمطالبة بالمستحقات وتوفير ما يمكن توفيره لأهالي القضاء".

من جانبه، أصدر مكتب العيدانيّ بياناً ورد لوكالة شفق نيوز، ذكر فيه أن "محافظ البصرة وعد المتظاهرين بتنفيذ مطالبهم وتحسين أوضاع القضاء، وناقش معهم الاحتياجات الخدمية والخطط اللازمة للنهوض بواقع المدينة وتحسين البنى التحتية والخدمات الأساسية".

وكانت وكالة شفق نيوز، قد واكبت تظاهرات قضاء القرنة شمالي البصرة منذ اليوم الأول من انطلاقها، والتي تم فيها المطالبة بتحسين الواقع الخدمي، فيما عبروا عن استيائهم لعدم استجابة الحكومة لمطالبهم.