وليمة زفاف تتحول لفاجعة وأخوة يجهزون على شقيقتهم جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني جنوبي العراق، يوم الثلاثاء، بتحول وليمة زفاف الى "فاجعة"، فيما أشار إلى مقتل فتاة على يد أشقائها.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن وليمة زفاف في محافظة البصرة تتحول لفاجعة نتيجة تسببه بتسمم عشرات المواطنين.

وبين المصدر، أن المصابين بالتسمم هم من سكان قضاء المجر بمحافظة ميسان، مشيرا الى نقل أكثر من 35 مواطناً لمشفى المجر، لتلقي العلاج، حيث غادر غالبيتهم، فيما فتحت الاجهزة الامنية تحقيقا بالحادث لمعرفة ملابساته.

وفي ذي قار، أفاد مصدر أمني، بمقتل فتاة على يد اخوتها بمدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، ان "شقيقين اثنين اقدما على اقتحام منزل شقيقتهم وقتلها بعدة رصاصات في الرأس، بسبب خلافات عائلية سابقة بينهما".

وبين المصدر، ان "أحد الجناة قام بتسليم نفسه إلى الأجهزة الامنية، فيما تم اعتقال شقيقه القاتل بعد محاولته الهرب إلى جهة مجهولة".