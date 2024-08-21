أولياء أمور طلبة مرضى يناشدون التربية بإعادة نظام الانتساب خشية "جدري القردة"

شفق نيوز/ جدد أولياء أمور طلبة مرضى مناشدتهم إلى وزارة التربية العراقية لإعادة العمل بنظام "الانتساب" في ظل خطر فيروس "جدري القردة".

وأكدوا أن أبنائهم خاضعون لعمليات زراعة أعضاء أو يعانون من أمراض مزمنة، مما يجعلهم عرضة للخطر الشديد في حال الإصابة بأي عدوى.

وأبرز أولياء الأمور، أهمية إعادة نظام الانتساب مراعاة لظروف التلاميذ والطلبة "المرضى والحالات الخاصة"، لتجنب تعرضهم للمخاطر الصحية وإبعادهم عن "المأزق" السنوي الذي يسبب لهم معاناة إضافية.

ودعوا، عبر وكالة شفق نيوز، إلى اتخاذ قرار واضح وتعليمات مبكرة حول نظام الانتساب، لتجنب الحيرة والتكرار في مراجعات المدارس كما يحدث كل عام.

وناشدوا وزير التربية وهيئة الرأي في الوزارة بضرورة "الثبات على قرارات محددة قبل بدء العام الدراسي" حفاظاً على مستقبل أبنائهم، وخاصة المرضى منهم.

وأشار أولياء الأمور إلى أن أبنائهم يتعرضون للخطر في الظروف الاعتيادية، فكيف سيكون الحال مع خطر "جدري القردة"؟ وأضافوا أن حالات أبنائهم تشمل زراعة الأعضاء والأمراض السرطانية والمزمنة، حيث يتبعون برامج علاجية صارمة تتطلب حذراً بالغاً لتفادي أي عدوى قد تعقد حالتهم الصحية وتهدد حياتهم.