أولياء أمور طلبة "مرضى" يطالبون بإعادة الانتساب قبل بداية العام الدراسي

شفق نيوز/ جدد أولياء أمور طلبة مرضى مناشدتهم إلى وزارة التربية العراقية بضرورة إعادة العمل بنظام "الانتساب" مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأوضح أولياء أمور طلبة تحدثوا لوسائل إعلام بينها وكالة شفق نيوز، أن أبنائهم يخضعون لعمليات زراعة أعضاء أو يعانون من أمراض مزمنة تجعلهم عرضة للخطر في حال تعرضهم لأي عدوى.

وأكد أولياء الأمور أهمية إعادة نظام الانتساب كوسيلة لمراعاة الظروف الصحية الخاصة للتلاميذ والطلبة "المرضى والحالات الخاصة"، وتجنب معاناتهم السنوية في مواجهة الإجراءات الحالية، داعين الوزارة إلى اتخاذ قرار واضح وتعليمات واضحة لتجنب الاضطرار إلى مراجعات متكررة، كما يحدث في كل عام.

وناشدوا وزير التربية وهيئة الرأي في الوزارة بضرورة الثبات على قرارات محددة قبل بدء العام الدراسي، حرصاً على مستقبل أبنائهم، وخاصة أولئك المرضى. وشددوا على أن أبنائهم يحتاجون إلى رعاية خاصة تحافظ على حياتهم، لاسيما في ظل الظروف الصحية الراهنة.

وأشار أولياء الأمور إلى أن حالات أبنائهم تتنوع بين زراعة الأعضاء والأمراض السرطانية والمزمنة، حيث يتطلب العلاج الصارم والوقاية الدقيقة من العدوى لضمان عدم تعقيد الحالة الصحية وتهديد حياة المريض.

وفي السياق، حمل بعض أولياء أمور الطلبة من الذين يعانون حالات مرضية صعبة، الوزارة مسؤولية سلامة أبنائهم كونهم ناشدوا أكثر من مرة دون اتخاذ قرار واضح، كما أنهم قدموا إلى المدرسة الالكترونية التي جرى الغائها للعام الثاني على التوالي دون إيضاح الأسباب ودفعوا رسوما تبلغ 210 آلاف دينار لم تجري استعادتها لغاية اليوم.

ومن المقرر أن ينطلق الدوام الرسمي للطلبة يوم الأحد المقبل وهو الموعد الذي حددته التربية العراقية لبدء العام الدراسي الجديد 2024- 2025.