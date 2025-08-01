أولى رحلات التاكسي النهري الإيراني تصل للبصرة لنقل زوار الأربعين (فيديوهات)

شفق نيوز - البصرة

استقبلت الشركة العامة للنقل البحري في العراق أولى رحلات التاكسي النهري القادمة من إيران، والتي رست صباح اليوم الجمعة في كورنيش شط العرب، حاملةً على متنها أكثر من 300 زائر إيراني قدموا للمشاركة في مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين في مدينة كربلاء.

وقال مسؤول إعلام النقل البحري، طالب البديري، لوكالة شفق نيوز إن "السفينة الإيرانية التي وصلت إلى البصرة تمثل باكورة مشروع النقل النهري المشترك مع إيران، وقد جرت عملية الاستقبال بانسيابية عالية نتيجة التنسيق المسبق بين وزارة النقل والأجهزة الأمنية والحكومة المحلية".

وأضاف أن "وزارة النقل بذلت جهوداً كبيرة بالتعاون مع الجهات الحكومية في محافظة البصرة لتسهيل هذه الرحلات، من خلال إجراءات تنظيمية ميسرة وتعاون مثمر بين الأجهزة الأمنية وشركة النقل البحري، ما ساهم في إنجاح هذه المبادرة النوعية".

وأوضح البديري أن، "الحكومة المحلية في البصرة تسعى إلى تطوير منظومة النقل النهري من خلال فتح خطوط جديدة لا تقتصر على الجانب الإيراني فقط، بل تمتد لتشمل دول الخليج العربي المتشاطئة، في إطار رؤية أوسع لجعل البصرة مركزاً إقليمياً للنقل البحري".

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الجمعة، إطلاق خط نقل بحري جديد يربط ميناء خرمشهر في محافظة خوزستان بمدينة البصرة العراقية، بهدف تسهيل تنقل زوار أربعينية الإمام الحسين وتطوير آفاق التعاون البحري بين البلدين.

وبيّن محافظ خوزستان، محمد رضا موالي‌ زادة، أن "الخط الجديد يأتي في إطار سياسة توسيع قدرات النقل البحري الإيراني وتوفير خدمات آمنة ومنتظمة للزوار عبر ممر أروند المائي"، مشيراً إلى "إمكانية تسيير رحلات بحرية منتظمة بين الطرفين، وأن بلاده لا تواجه أي عوائق في تنفيذ مشروع الربط البحري مع مدينة الواصلية في قضاء أبي الخصيب، لكنها بانتظار الموافقة الرسمية من الجانب العراقي".