وكيل السيستاني: ثقوا بالعقل العراقي وامنحوه فرصة للعمل

شفق نيوز/ دعا أحمد الصافي الوكيل المقرب من المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، اليوم السبت، إلى إعطاء العقل العراقي فسحة للعمل ودعم الصناعة والزراعة والمنتج الوطني.

وقال الصافي خلال استقباله وفدا من هيئة استثمار محافظة بابل، وفق بيان صدر عن موقع العتبة العباسية، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "العراق بحاجة إلى وقفة أبنائه لإعادة هيبته ومكانته".

وأضاف أن "للحلة هوية خاصة ينبغي الحفاظ عليها وتعزيزها، من خلال الثقة بالعقل العراقي وإعطائه فسحة للعمل، وهذا ما نجحنا به"، مؤكدا أن "الخدمات التي قدمتها العتبة العباسية لمحافظة بابل في شتى المجالات".

وشدد وكيل السيستاني على أن "البلد لا يُبنى إلا من خلال تكثيف الجهود والتكاتف، وأن هناك حاجة إلى دعم الصناعة والزراعة والمنتج الوطني".

وفي وقت سابق، وصفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، تصويت البرلمان للمادة 32 من الموازنة العامة بأنه بمثابة "نصر" للصناعة المحلية والصناعيين، في حين دعا اتحاد الصناعات العراقية الى دعم هذه المادة وتطبيقها.

وتلزم المادة 32 / ثانيا من الموازنة العامة الوزارات كافة والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات والقطاعات بشراء احتياجاتها من الصناعة المحلية الوطنية والقطاع الخاص والحكومي المختلط.