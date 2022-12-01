وكيل الداخلية الاقدم يتوعد بـ"إجراءات صارمة" ضد من يعرقل معاملات المواطنين

شفق نيوز/ شدد الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي يوم الخميس، على عدم عرقلة معاملات المواطنين باجتهادات شخصية من قبل الضباط.

ووفقا لبيان لوزارة الداخلية ورد لوكالة شفق نيوز توعد العوادي أنه "لن يسامح أي ضابط او موظف او منتسب يعرقل معاملات المواطنين باجتهادات شخصية"، حاثاً إياهم على "ضرورة الاطلاع بشكل مكثف على معاملات المواطنين لتوجيههم إلى الدوائر المعنية وتوضيح كافة المتطلبات لتقليل عناء الطريق وكثرة المراجعات".

واشار البيان إلى أن ذلك جاء "خلال زيارة تفقدية أجراها العوادي لدائرة البطاقة الوطنية في محافظة واسط".