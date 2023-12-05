"وكلاء الامن الوطني" يوصي بتشكيل مجلس أعلى للآثار

شفق نيوز/ أوصى مجلس وكلاء الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، بتشكيل مجلس أعلى للآثار، وناقش مشروع مذكرة تفاهم مع روسيا بمجال تكنولجيا المعلومات.

جاء ذلك خلال انعقاد جلسته الحادية والعشرين لعام 2023، برئاسة مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، وبحضور أعضاء المجلس، وفقا لبيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها، حيث ناقش المجلس موضوع ( أمن المناطق الأثرية والتراثية في العراق ) والتحديات والمعوقات التي تواجه حماية الآثار والمناطق الأثرية، وأوصى بتشكيل المجلس الأعلى للآثار، على أن يرفع المقترح الى رئاسة مجلس الوزراء، للمصادقة عليه .

وناقش المجلس أيضا، مشروع (مذكرة التفاهم بين وزارة الاتصالات في جمهورية العراق ووزارة الاتصالات في روسيا، ( للتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات).