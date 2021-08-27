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وكالة إيرانية: العراق يحدد أعداد الزائرين الأجانب لأربعينية الحسين ويشترط اللقاح

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-27T12:08:30+0000
وكالة إيرانية: العراق يحدد أعداد الزائرين الأجانب لأربعينية الحسين ويشترط اللقاح

شفق نيوز/ وضع العراق شروطا للسماح المحدود لزوار أربعينية الإمام الحسين من الأجانب بينها شرط التطعيم بلقاح كورونا، وفقا للتقرير نشرته وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية اليوم الجمعة.

وذكرت الوكالة ان السلطات العراقية وبعد عقد اجتماعات متعددة على اعتاب اربعينية الامام الحسين اتخذت قرارات حول عملية السماح للزوار بالمشاركة في هذه المراسم في العراق.

ونقل التقرير عن مصدر مطلع، بأنه وبسبب الطلبات المتكررة من مختلف الدول ، أن تستقبل الحكومة العراقية عددا محدودا من زوار باقي البلدان هذا العام ؛ وتم لحد الان تحديد قبول خمسة الاف زائر من كل بلد وبالطبع، مشيرا إلى أنه لم يتم حسم هذا العدد بشكل مؤكد.

وذكر المصدر أنه من المقرر أن يجري زيادة عدد الزوار المسموح بقبولهم لبعض البلدان ؛ ويبدو أنه وفقاً للمفاوضات الإيرانية العراقية ، فإن الحكومة العراقية ستزيد عدد الزوار الإيرانيين في اربعينية الامام الحسين عليه السلام هذا العام .

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