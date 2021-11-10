وكالة شفق نيوز الراعي الإعلامي لحفل جوائز "روانكَه"

اختيرت وكالة شفق نيوز راعياً إعلامياً لحفل جوائز مؤسسة "روانكَه" Rwanga (وتعني الرؤية باللغة الكوردية)، السنوية والذي يجرى 17/11/2021 على المسرح الوطني في العاصمة بغداد.

و"جوائز روانكه" مبادرة سنوية تحتفي بالمهارات الشبابية في 10 ميادين متنوعة، تتراوح من ريادة الأعمال والتكنولوجيا إلى الفنون المرئية والأدب، حيث يقدم الشباب مشروعاتهم للجان مختصة في كل مجال وبعد عملية فحص وتدقيق يتم اختيار أفضل ثلاثة مشروعات وفق معايير يضعها الحكام المختصون. يتم الإعلان عن الفائزين من خلال تنظيم احتفالية.

جوائز روانگە 2021

تم الاعلان عن المشروع مسبقا في تاريخ 14/4/2021، وكان لدى الشباب 123 يومًا لتطبيق أعمالهم، في نهاية الموعد النهائي للتقديمات، تم تقديم 716 منتجاً من قِبل الشباب في المجالات العشرة من جميع انحاء العراق.

تقول روانگە إنها تسعى لتحسين إمكانيات الشباب واكتشاف مهاراتهم ، لتعزيز الثقة بالنفس و جمع البراعات الفنية والأدبية والعلمية للشباب الذين تراوح أعمارهم ما بين 15– 25 في مجالات (القصة القصيرة العربية، القصة القصيرة الكوردية، الفيلم القصير، فن إعادة التدوير، الإبتكار العلمي، العزف المنفرد، ريادة الأعمال، التصوير، الرسم، الشعر العربي، الشعر الكوردي، البرمجة).

بدأ مشروع جوائز روانگە رسمياً في عام 2014 ومنذ ذلك الحين كانت مراسم الختام تُنظم في مدن مختلفة مثل أربيل، السليمانية، ودهوك.

وفي عام 2021، تم توسيع مشروع جوائز روانگە ليشمل كل أنحاء العراق، وستقام المراسم النهائية في المسرح الوطني في العاصمة بغداد.

وخلال السنوات السبع السابقة للمشروع، تم تكريم 59 شاباً وشابة كفائزين بالمرتبة الأولى في المشروع.

هذا العام، سيتم تكريم 12 شبابا آخرين.

المرشحون لجوائز روانگە 2021:

ريادة الأعمال:

· شێوە ابوبکر علی

· امیر ستار محمد

· هدی حسن رسول

الإبتكار العلمي:

دیار دڵشاد ھمزە

صالح مهدي صالح

احمد جعفر مولود

البرمجة:

زیاد اسعد محمد

دارڤان شڤان خیرالدین

ئاراز ابراهيم سعيد

القصة القصيرة العربية

سيلاڤ حسن محمد

أناة ضرغام عبدالحميد

حراء موسى عبدالأمير

القصة القصيرة الكوردية

بانە محمود محمد

نازیلا پێشرەو حسین

عثمان حسين یوسف

الشِعرالعربي

صفا حميد حسين

علي سالم خليل

مصطفى حسام حسين

الشِعر الكوردي

ئالان شێرکۆ حسین

شاهۆ صلاح صالح

چراخان کاکەخان شریف

الرسم

ريم زكي عبدالسادة

پاداشت خلیل خالد

علي خالد حوري

فن إعادة التدوير

كرار جبر برهان

محمود حيدر أحمد

فردوس علي محمد

العزف المنفرد

رۆژیار لقمان مجید

بارین ئەردەلان عین الدین

دانەر هۆگر ابوبکر

الفلم القصير

صفا محمد هشام

سه‌رهات نریمان خمۆ

هونەر نەوزاد نوری

التصوير الفوتوغرافي

ئاراس محمود عزیز

علي محمد كاظم

حيدر محمد هاشم

سيتم تكريم الفائزين في كل مجال على النحو الآتي:

الفائز الأول: 2000 دولار + جائزة المشروع

الفائز الثاني: 1500 دولار

الفائز الثالث: 1000 دولار

تم تقييم الأعمال المقدمة من قبل لجنة تقييم متخصصة لكل مجال، تمثلت لجنة التقييم من:

القصة القصيرة العربية (علياء الأنصاري - روائية والمديرة التنفيذية لمنظمة بنت الرافدين، أحمد الجنديل - قاص روائي وناقد)

القصة القصيرة الكوردية (ماردین ابراهيم حمد - شاعر وروائي، حكیم عبدالله محمد – روائي)

الرسم (سحر جبار – رسامة، هدى أحمد صبري – فنانة)

التصوير الفوتوغرافي (جمال پێنجوێنی - رئيس قسم الاعلام المرئي في مكتب رئيس الوزراء العراقي- مجلس الوزراء، ثائر السوداني - رئيس مصوري الفوتوغراف في وكالة رويترز للأنباء)

الفلم القصير (شروق الحسن – ممثلة، كاميران بێتاسی – مخرج)

الإبتكار العلمي (د.صلاح عەبدال عزو - بروفيسور مساعد، د.صالح مصطفى اتروشي - بروفيسور مساعد)

ريادة الأعمال (عمار الخطيب - المدير التنفيذي لمؤسسة المحطة، ولید مصطفى خالد - نائب المدير العام لمجموعة شركات دارين)

فن إعادة التدوير(فراس جلو- فنان تشكيلي، د.رێزان عمر رشيد - دكتوراه في مجال التلوث البيئي)

العزف المنفرد (د.جەنگی جلال حسن - دكتوراه في مجال الموسيقى، د.علي مشاري - رئيس قسم الفنون الموسيقية في جامعة البصرة)

الشِعر العربي (علي وجيه عباس - کاتب وإعلامي ، د.سلامة الصالحي - شاعرة وكاتبة)

الشِعر الكوردي (رۆژ هەڵەبجەیی – شاعرة، اسماعیل هاجانی - شاعر و روائي)

البرمجة (ئامانج علی - مؤسس شركة آفيستا ،د. نوزاد کامەران ساڵەیی - مدير التواصل وبناء القدرات، دائرة تكنولوجيا المعلومات، حكومة إقليم كوردستان )

ستقام المراسم الختامية للمشروع بتاريخ 17 تشرين الثاني، 2021 في المسرح الوطني في بغداد بحضور العديد من الشخصيات والضيوف، مع تقديم عدة عروض ترفيهية. وسيتم الإعلان عن الفائزين بالمركز الأول والثاني و الثالث لكل مجال مع تتويجهم بالجوائز.

التأريخ: 17/11/2021

الوقت: 4:30 مساءً

المكان: المسرح الوطني في بغداد

للمزيد من المعلومات:

نارين سلام – منسقة الإتصالات

07501570222

آري رسول – مدير العلاقات العامة والإعلام

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