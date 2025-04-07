وقفة يوم غد.. مدارس الوقف الشيعي تنضم للحركة الاحتجاجية

شفق نيوز/ دعا جمع من المدرسين المرتبطين بمدارس الوقف الشيعي في كربلاء، يوم الإثنين، إلى وقفة احتجاجية يوم غد الثلاثاء، أمام مديرية الوقف في المحافظة.

وجاء في بيان صدر عنهم وورد لوكالة شفق نيوز: "ندعو جميع المدرسين والمعلمين المرتبطين بديوان الوقف الشيعي للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي ستُنظّم يوم غد أمام مديرية الوقف الشيعي في باب الطويريج، وذلك للمطالبة بحقوقنا الوظيفية والمهنية، أسوةً بزملائنا في وزارة التربية".

وأضاف أن "الوقفة ستكون أمام مديرية الوقف الشيعي – باب الطويريج، بهدف إيصال صوتنا وتحقيق مطالبنا المشروعة".

وكانت تنسيقيات المعلمين في البصرة وبابل، أعلنتا يوم الاثنين، أنهم سينضمون تظاهرة حاشدة غداً بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، بهدف الضغط لتنفيذ مطالبهم.

وقال ممثل التربويين في البصرة، صفاء المالكي، لوكالة شفق نيوز، إنه "بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء سننضم صباح يوم غد الثلاثاء تظاهرة كبيرة أمام مديرية تربية البصرة للضغط باتجاه تنفيذ مطالبنا".

بدورها أعلنت اللجنة التنسيقية لملاك تربية بابل، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، عن التحشيد لتظاهرة أمام مديرية تربية المحافظة صباح الغد.

يشار إلى أن اللجنة التنسيقية لإضراب المعلمين والمدرسين في العراق، أعلنت عن تنفيذ إضراب عام بدءاً من يوم أمس الأحد، للضغط باتجاه تحقيق حزمة مطالب، أبرزها شمول شريحة المعلمين والمدرسين بقانون الخدمة التربوية أسوةً بالخدمة الجامعية، وزيادة المخصصات المالية بأنواعها المختلفة، كتحسين المعيشة والمهنية وبدل النقل ومخصصات الزوجية والأطفال.

ومساء يوم أمس الأحد، أعلنت نقابة المعلمين في البصرة، انتهاء الإضراب في مدارس المحافظة والمباشرة اليوم باستئناف الدوام الرسمي واستمرار العملية التربوية.

إلا أن ممثل التربويين في البصرة، صفاء المالكي، أكد رفضه لقرار النقابة، مشيراً إلى استمرار الإضراب الذي تنفذه الكوادر التعليمية في مدارس المحافظة، واصفاً قرار نقابة المعلمين بإنهاء الإضراب واستئناف الدوام الرسمي بأنه "لا يمثلهم ولا يعكس إرادتهم".

وكانت تنسيقيات موظفي وزارة السياحة والآثار، أعلنت يوم أمس الأحد، أنها تستعد لتنظيم تظاهرات كبيرة خلال الأسبوع الجاري في العاصمة بغداد.

وأوضح مصدر فيها، لوكالة شفق نيوز، أن تظاهرات موظفي وزارة السياحة هي للمطالبة بزيادة رواتبهم أسوة بالتظاهرات الحاصلة من قبل موظفي وزارة التربية، كاشفا أن موظفي وزارة السياحة والآثار هددوا بالإضراب العام عن الدوام الرسمي في مديريات الآثار في المحافظات.