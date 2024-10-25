وقفة نسوية إيزيدية في سنجار احتجاجاً على قصف تركي أوقع ضحايا

شفق نيوز/ نظمت حركة "حرية المرأة" الإيزيدية، يوم الجمعة، وقفة احتجاجية للتنديد بالقصف التركي الذي أوقع خمسة ضحايا في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الحركة نظمت وقفة احتجاجية وسط مدينة سنجار لإدانة واستنكار القصف التركي استهدف مناطق متفرقة في جبل سنجار وأسفر عن سقوط خمسة ضحايا.

وكان مصدر أمني مسؤول في سنجار قد أبلغ وكالة شفق نيوز، صباح اليوم، بسقوط خمس ضحايا من قوات "اليبشه" الموالية لحزب العمال الكوردستاني جراء الغارات الجوية التي شنتها الطائرات الحربية التركية على قضاء سنجار.

وقال المصدر إن القصف استهدف مناطق متعددة في جبل سنجار، إضافة إلى مواقع على الحدود مع سوريا، كما طال حي النصر في قلب المدينة.

ووفقاً للمصدر، فإن الهجوم أسفر عن مقتل خمسة عناصر من وحدات حماية سنجار لاستهداف القصف موقعاً عسكرياً تابعاً لهم.