وقفة تضامنية لأنصار الفصائل العراقية في بغداد دعماً لإيران (صور)

شفق نيوز- بغداد

خرج العشرات من أنصار الفصائل العراقية المسلحة في بغداد، يوم السبت، بوقفة تضامنية مع إيران، في ظل التظاهرات الاحتجاجية المندلعة في طهران وعدد من المحافظات، والتهديدات الأمريكية بشن هجمات على البلاد.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز، أنصار الفصائل العراقية وهم ينظمون وقفتهم التضامنية مع إيران في شارع فلسطين شارع الظلال قرب مديرية إعلام الحشد الشعبي.

وتظهر الصور العشرات من أنصار الفصائل وهم يرفعون صور المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ورايات تمثل الفصائل، وكذلك صور للرئيس الأميركي دونالد ترمب، رفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موضوع عليها علامة "إكس" للدلالة على رفضهم.

وكان المرشد الإيراني اية الله علي خامنئي، قد حمّل في وقت سابق من اليوم السبت، الرئيس الأميركي دونالد ترمب مسؤولية سقوط ضحايا خلال الاحتجاجات التي شهدتها إيران.

وقال خامنئي، في كلمة له، إن "الرئيس الأميركي مجرم، بسبب ما تسبّب به من خسائر بشرية وأضرار مادية في البلاد".

وأفادت منظمة "هرانا"، اليوم أيضاً، بأن أكثر من ثلاثة آلاف شخص قتلوا في الاحتجاجات التي تجتاح إيران، في حين تم تسجيل "زيادة طفيفة للغاية" في نشاط الإنترنت بالبلاد بعد انقطاع ثمانية أيام.

واندلعت الاحتجاجات في 28 كانون الأول/ديسمبر الماضي على خلفية متاعب اقتصادية وتطورت إلى مظاهرات واسعة النطاق تطالب بإنهاء حكم رجال الدين في الجمهورية الإسلامية، وبلغت ذروتها في أعمال عنف واسعة النطاق أواخر الأسبوع الماضي.