وقفة احتجاج للمتقاعدين في بغداد.. هذه مطالبهم

شفق نيوز/ نظم العشرات من شريحة المتقاعدين، يوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مبنى هيئة التقاعد العراقية في العاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الوقفة نُظمت لمطالبة رئيس هيئة التقاعد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وأعضاء البرلمان، بزيادة رواتبهم، وتعديل فقرات قانون التقاعد.

وهذا ثاني حراك لشريحة المتقاعدين خلال شهر، إذ تظاهر المئات من المتقاعدين في مسيرة توجهت إلى مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، للمطالبة بزيادة رواتبهم وتعديل بعض فقرات قانون التقاعد.

ويطالب المتقاعدون بتطبيق "المادة 13" من قانون التقاعد، والتي تشمل المستقيلين وتاركي العمل، وكذلك "المادة 14" التي سكّنت المتقاعدين القدامى بدرجات أقل من المتقاعد الذي يُحال حالياً، وهي بذلك خلقت تمييزاً بين شريحة المتقاعدين نفسها، بحسب قولهم.