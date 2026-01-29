وقفة احتجاجية أمام محكمة في ديالى ضد تحركات إزالة قرية

شفق نيوز - ديالى

نظم العشرات من أهالي قرية دوخلة في محافظة ديالى، صباح اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام محكمة ناحية جديدة الشط احتجاجا على تحركات لإزالة منازلهم.

وبحسب المحتجين فإن الوقفة جاءت احتجاجا على أي تحركات قانونية من جهات تدعي ملكيتها لأرض القرية لإزالة منازلها البالغة أكثر من 60 منزل.

وقال مدير ناحية جديدة الشط طالب الخزرجي لوكالة شفق نيوز، إن"الوقفة حدثت بفعل خلاف بين أهالي القرية، وأشخاص يمتلكون الأرض وهي قضية مازالت أمام القضاء لم يبت بها".

وأضاف الخزرجي أن"المحتجين وأصحاب الأرض أتفقوا خلال الوقفة على اللجوء للعرف العشائري وعقد جلسة لحل الخلاف فيما بينهم"، مبينا أن، "محافظ ديالى يعلم بملف قرية دوخلة الذين يسكنون فيها منذ أكثر من 50 سنة، وهناك تحركات لحسم الخلاف في الفترة المقبلة".