وقفة احتجاجية لأساتذة جامعة بغداد للمطالبة بـ"أراضي العامرية".. صور

شفق نيوز/ نظم العشرات من أساتذة وموظفي جامعة بغداد، يوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية على عدم تسلم حقوقهم المشروعة في الحصول على قطع الأراضي السكنية المخصصة لهم بمنطقة العامرية منذ العام 2021.

وأوضح رئيس اللجنة التنسيقية للمحتجين نشأت نصيف جاسم، لوكالة شفق نيوز، أنه "بعد مضي 4 أعوام من الوعود والتسويف والمماطلة لم نحصل على قطع الأراضي المخصصة لنا".

وأضاف أن "قرار مجلس الوزراء المرقم 158 الصادر عام 2021 يمنع الاستثمار في الأرض الواقعة بمنطقة العامرية كونها مخصصة للأساتذة والموظفين في جامعة بغداد".

وأعرب جاسم، عن أسفه لـ"عدم وجود نوايا جدية حتى الآن من قبل الجهات المعنية في توزيع الأراضي أو حتى فرزها وترقيمها".

بدوره أكد الاستاذ الجامعي الدكتور جليل القيسي، لوكالة شفق نيوز، أن "جميع القرارات التي صدرت من قبل مجلس الوزراء شددت على عدم استثمار هذه الأرض، وتوزيعها على الأساتذة والموظفين في جامعة بغداد".

ولفت إلى أن "الأرض المخصصة للأساتذة والموظفين تخضع حاليا لمستثمرين غير معروفين"، مطالباً الحكومة بـ"الكشف عن هؤلاء المستثمرين والجهات الداعمة لهم".

فيما أشارت الموظفة بيداء رياض بدن، لشفق نيوز، إلى أن "تنظيم هذه الوقفة جاء للاحتجاج على إجراءات التسويف والمماطلة التي حالت دون تسلمنا قطع الأراضي المخصصة لنا منذ سنوات".

وأضافت، أن "المطالبة بالحقوق المشروعة حق دستوري، وأن على الجهات المعنية التوقف عن ممارسة لعبة التضليل والمماطلة مع النخب الأكاديمية، والمباشرة بتوزيع الأراضي على مستحقيها".

من ناحيتها، شددت الدكتورة بيداء علي هارف، على رفض الأساتذة والموظفين بجامعة بغداد، المماطلة وتأخير توزيع قطع الأراضي.

وطالبت في حديثها لشفق نيوز، بالإسراع بتوزيع قطع الأراضي على الاساتذة والموظفين دون تأخير.

جدير بالذكر، أن مجلس محافظة بغداد أكد العام الماضي وجود تجاوزات عديدة على الأرض المخصصة للموظفين والاساتذة في جامعة بغداد من قبل جهات مختلفة ، مشيراً إلى أن المجلس سيعمل بالتنسيق مع الجهات القطاعية على رفع التجاوزات عن هذه الأرض.