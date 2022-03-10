وقفة احتجاجية لموظفي سمنت بادوش ومديريات التنفيذ في العراق.. صور

شفق نيوز/ نظم موظفو العقود في معمل سمنت بادوش الجديد بمحافظة نينوى، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام بوابة المعمل بسبب تأخر صرف مستحقاتهم الشهرية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في محافظة نينوى، إن موظفي العقود في معمل سمنت بادوش الجديد المستثمر نظموا، اليوم، وقفة احتجاجية أمام بوابة المعمل، مبيناً أنهم قطعوا الطريق المؤدي للمعمل ومنعوا دخول السيارات والموظفين اليه.

واشار إلى ان الموظفين المحتجين امتنعوا من الدخول للمعمل وممارسة عملهم بسبب تأخر صرف مستحقاتهم الشهرية والتي باتت تتأخر باستمرار.

الى ذلك.. نظم موظفو مديريات التنفيذ في عموم محافظات العراق، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مديرياتهم احتجاجاً على تأخير صرف الحوافز الممنوحة لهم بموجب القانون.

وأفاد موظفون، بأن الحوافز قد تم تشريعها لموظفي مديريات التنفيذ بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٤ لسنة ٢٠٠٢ والذي ما زال ساري المفعول، مشيرين إلى أن محكمة الاستئناف وبصفتها التمييزية أصدرت عدة قرارات تؤيد قانونية منح الحوافز لموظفي مديريات التنفيذ.

وناشد الموظفون وزير العدل للتدخل لغرض صرف الحوافز المتأخرة منذ ثلاثة اشهر.

يذكر أن مبالغ الحوافز يتم استقطاعها من الدائنين ولا علاقة لها بالموازنة العامة للدولة ولا بتخصيصات وزارة المالية .

واضاف الموظفون بأن هنالك خطوات أخرى قد يتم اللجوء إليها في حال عدم صرف الحوافز، موضحين أن كل الخيارات متاحة لديهم في سبيل الحصول على حقوقهم ومنها حق التظاهر السلمي أمام مبنى وزارة العدل وحق الاعتصام ووفق ما كفله الدستور.