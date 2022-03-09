وقفة احتجاجية لمزارعي ديالى للمطالبة بمعالجة مشكلات "كارثية"

شفق نيوز/ نظم مزارعو ديالى، يوم الأربعاء، وقفة احتجاجية وسط بعقوبة للمطالبة بحلول ومعالجات لمشكلات كارثية، طالت القطاع الزراعي.

وقال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في ديالى، رعد مغامس التميمي، لوكالة شفق نيوز، إن "المئات من مزارعي ديالى نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بجملة من المعالجات والإجراءات للخلاص من كوارث الجفاف وانهيار القطاع الزراعي".

وأضاف التميمي، أن "أبرز المطالب تضمنت دمج وزارتي الزراعة والري وإعفاء المزارعين من بدلات إيجار العقود الزراعية، ودعم المنتج المحلي ودفع مستحقات تسويق الحبوب من قبل وزارتي المالية والتجارة".

وتابع أن "المطالب والمعالجات تضمنت أيضا اعتماد تقنيات الزراعة الحديثة وتفعيل دوائر البحوث الزراعية ودعم المزارعين بالأسمدة والمستلزمات الزراعية كافة، واطلاق قروض ميسرة والسماح للجمعيات الفلاحية باستيراد الأسمدة والمبيدات عن طريق وكالات شركة التجهيزات الزراعية، إلى جانب تسليم مبالغ تعويضات المادة (140) عن طريق ممثلي الفلاحين في المحافظة".

ويشكو المزارعون في ديالى ومحافظات عدة، سنويا من تأخر دفع المستحقات بسبب الإجراءات الطويلة والمتشعبة بين الوزارات المعنية.

وألغت وزارة الزراعة قبل أشهر عدة، الخطة الشتوية في ديالى، بسبب شح الموارد المائية ووانعدام الأمطار، ما سبب أزمة معيشية ومجتمعية واسعة في عموم المحافظة.