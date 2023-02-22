وقفة احتجاجية لكوادر ديالى الطبية رفضا لتهديد نقيب الأطباء

شفق نيوز/ نظمت الكوادر الطبية في ديالى، يوم الاربعاء، وقفة احتجاجية رفضا للتهديدات التي يتعرضون لها.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان الكوادر الطبية نظمت وقفة احتجاجية في مستشفى عام بعقوبة رفضا للتهديدات التي تطال الأطباء وما تعرض له نقيب أطباء ديالى مرتضى الخزرجي بعد كشفه شخصا ينتحل صفة طبيب جنوب غرب بعقوبة.

وطالبت الكوادر الطبية بحمايتها من التهديدات وردع كل يحاول المساس بالكوادر الطبية تحت أي مسوغ او سبب.

ودعوا الحكومة والاجهزة الأمنية بإيلاء الاهتمام للكوادر الطبية لما تقدمه من خدمات كبيرة للمواطنين والحفاظ على الخبرات الطبية في المحافظة.