وقفة احتجاجية لقراء المقاييس للمطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم في الموصل

شفق نيوز/ نظّم العشرات من موظفي العقود بصفة قراء مقاييس الكهرباء، يوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال في حي الوحدة بالجانب الأيسر من مدينة الموصل، للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم أسوة بزملائهم في باقي المحافظات.

وقال المحتجون، لوكالة شفق نيوز، إن "تعيينهم تم قبل سنوات على أساس عقد مخصص لحملة الشهادة المتوسطة، إلا أن معظمهم من خريجي الكليات وحملة الشهادات العليا، ويتقاضون أجورًا شهرية لا تتجاوز 300 ألف دينار".

وأشاروا إلى أنهم "يواصلون العمل منذ أكثر من خمس سنوات دون تثبيت، رغم شمولهم ضمن موازنة عام 2023، مؤكدين استمرارهم في الاحتجاج لحين تلبية مطالبهم وإنصافهم وظيفياً".