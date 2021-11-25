وقفة احتجاجية لطلاب "بلا مدرسين" في الديوانية

شفق نيوز/ نظم عدد من طلبة المراحل المنتهية بمحافظة الديوانية جنوبي العراق، يوم الخميس، وقفة احتجاجية امام مديرية التربية للمطالبة "بمدرسين".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن طلبة المرحلة المنتهية (السادس العلمي) من ثانوية المختار الثقفي في الديوانية نظموا، اليوم، وقفة احتجاجية امام قسم الاشراف التربوي في مديرية تربية المحافظة، للمطالبة بتوفير مدرسين لمدارسهم، مبيناً أنهم طالبوا عبر لافتات رفعوها بتوفير كادر تدريسي للقسم الاحيائي.

وتشكو معظم مدارس البلاد، سيما الثانوية منها، قلة المدرسين، بسبب قلة التخصيصات المالية وغلق باب التعيينات مقابل ازدياد اعداد المدارس والطلبة سنوياً.

في وقت ينفذ المحاضرون "المجانيون" اعتصامات واضراب عن الدوام الرسمي للمطالبة بتجديد عقودهم التي ستنتهي مع نهاية العام الحالي.