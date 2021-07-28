وقفة احتجاجية لذوي شاب قُتل بظروف غامضة داخل مكافحة إجرام البصرة

شفق نيوز/ نظمت أُسرت الشاب هشام الخزاعي الذي توفي داخل مركز تحقيق تابع لمديرية مكافحة البصرة، وقفة احتجاجية صباح اليوم الأربعاء مطالبين بفتح تحقيق عادل للكشف عن ملابسات الحادثة.

وندد ذوو الشاب بـ"التعذيب" الذي تعرض له "الخزاعي" على أيدي قوات المكافحة، والذي أودى بحياته، مطالبين السلطات الأمنية بإحالة المتسببين بمقتله إلى القضاء.

و كشف أحد المحامين في البصرة، يوم الثلاثاء، عن وفاة مواطن تحت التعذيب في مديرية مكافحة الإجرام، بعد اعتقاله بسبب تشابه اسمه مع متهم آخر.

وقال المحامي سليم سالم الخزاعي، لوكالة شفق نيوز؛ إن شخصاً من أقاربه يدعى هشام الخزاعي، تم اعتقاله يوم الأحد الماضي أثناء مروره بسيطرة الشهيد حسن جلوب المعروفة بـ"سيطرة السدرة" في مدخل البصرة الشمالي من جهة الطريق الدولي السريع، لتشابه اسمه مع متهم آخر مطلوب للجهات الأمنية.

وبين أن قريبه "فارق الحياة الثلاثاء في مديرية مكافحة الإجرام من شدة التعذيب الذي تعرض له أثناء التحقيق معه لانتزاع اعتراف منه عن جريمة لم يقترفها".

وأكد الخزاعي وهو الموكل القانوني من قبل الضحية لإثبات قضية تشابه الأسماء، أنه أثبت للجهات القانونية والقضائية براءة موكله وتشابه اسمه مع المتهم المطلوب وأن لديه كتاباً رسمياً للإفراج عنه.

وأشار إلى أنه وعائلة قريبه المتوفي سيرفعون دعوى قضائية ضد مدير مكافحة اجرام البصرة والمفرزة التي قامت باعتقال الضحية دون التأكد من هويته وتعذيبه حتى الموت.