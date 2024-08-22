وقفة احتجاجية في "أيسر الموصل" بسبب تردي الخدمات (صور)

شفق نيوز/ جدد عدد من أهالي أحد الأحياء السكنية في الجانب الأيسر لمدينة الموصل، يوم الخميس، احتجاجهم على تردي الخدمات و"الإهمال الكبير" الذي يعانون منه.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أهالي "حي الملايين" نظموا وقفة احتجاجية أسموها "وقفة عتاب واحتجاج" على الجهات المعنية في المدينة، لـ"الإهمال الكبير" للحي الذي يقطنه قرابة خمسة آلاف عائلة.

وأكد المحتجون أن "المنطقة تعاني من مشكلة كبيرة في المدخل الرئيس بحيي الملايين الأول والثاني، فضلاً عن عدم تعبيد الشوارع وإكساء الأرصفة ومد شبكات الماء والمجاري وترميم مدخل الحي"، داعين محافظ نينوى إلى التدخل من أجل مشاكل الحي الخدمية.

وقال أحمد علي، أحد المشاركين بالوقفة، لوكالة شفق نيوز، إن "الشارع المستحدث بعد غلق الرئيسي من قبل الكمارك والذي وعدت الحكومة المحلية في نينوى باستحداثه لا يتطابق والتصميم الأساسي حيث أنه بعرض 15 متراً وبعد الإنجاز تبين أنه لا يتجاوز الثمانية أمتار".