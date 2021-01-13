وقفة احتجاجية في صلاح الدين للمطالبة بحسم منصب شاغر منذ 135 يوماً

شفق نيوز/ نظم المئات من سكان قضاء بلد جنوبي صلاح الدين، اليوم الاربعاء، وقفة احتجاجية للمطالبة بحسم منصب القائممقام والشاعر منذ 135 يوماً.

وقال اثير الربيعي أحد منظمي الوقفة لوكالة شفق نيوز، إن "مطلبنا الأساسي من التظاهرة والوقفة الإحتجاجية تنصيب قائممقام للقضاء وانهاء الفراغ الإداري الذي تسبب بتعطيل المشاريع الخدمية وحرمان قضاء بلد من الاستحقاقات الخدمية".

وأكد الربيعي أن "أهالي بلد مستاؤون من تأخر حسم منصب القائممقام رغم وجود 4 مرشحين مستوفين للشروط القانونية وأجروا المقابلات والإجراءات اللازمة في إدارة محافظة صلاح الدين"، مشدداً على أن "الجماهير سيكون لها موقفاً آخر في حال عدم الاستجابة لمطالبهم".

واكدت مصادر رسمية لوكالة شفق نيوز في وقت سابق، أن الإجراءات القضائية والطعن الذي قدمه قائممقام بلد السابق عامر عبد الهادي مرهون للمحكمة الإدارية بداعي بطلان إحالته للتقاعد تسبب بتأخر حسم منصب القائمقام منذ نحو 5 اشهر.

وتسببت الاحتجاجات الجماهيرية في قضاء بلد في آب الماضي بسبب سوء وتردي الخدمات بإحالة قائممقام القضاء إلى التقاعد.